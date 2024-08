Dusk // Mongoliath

Es wird wieder düster in Hall …

Über fünf Jahrzehnte nachdem die Urväter des Doom, BLACK SABBATH, im Club Alpha 60 ihre tonnenschweren Riffs auf Schwäbisch Hall losgelassen haben, heißt es im September 2024 wieder „Doom over Hall“!

Sobald die lokale Alternative-Doom-Rock-Combo MONGOLIATH und die östereichische Heavy-Rock-Formation DUSK aus Wien den Meistern mit ihren Riffs huldigen um eine heillose Atmosphäre der schweren Klänge in die Gehörgänge der audiophilen Kreaturen zu bohren, ergeht des Nachtwächters Ruf durch die totenstille Nacht: “Come to the Sabbath”!