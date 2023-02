Dust & Bondes und Walter Subjeck Rockbands

Walter Subject

Gitarren an, Röhren heiß, Verstärker auf 11, Schweiß läuft, Beat schlägt, Arme oben, Beine in Bewegung, Starkstrombass im Bauch, Hüftschwung, Tanzen, Abfahrt… Kurz: JUST DANCE LIKE NOBODY'S WATCHING! Der Name ist Programm. Bei unzähligen Clubshows in Deutschland, England, Frankreich, der Schweiz und großartigen Festivals (u.a. Southside Festival, Campus Festival Köln) haben Walter Subject über die Jahre die richtige Mischung aus Rock & Roll & Dance & Dirt gefunden: High Performance Rock’n’Roll. „Und wenn dann am Ende alle verschwitzt und happy sind, werden wir uns wiedersehen“.

Dust & Bones

Die Einflüsse der Bandmitglieder reichen dabei von Punkrockbands wie den Ramones und Turbonegro über Rock’N’Roll und Hardrock Bands wie Rose Tattoo und Danko Jones. bis hin zum düsteren Heavyrock von Black Sabbath. All dies verbunden mit den fetten treibenden Sounds der aktuellen harten Musikszene, einer Riesenportion kreativem Spaß, Frische und Energie. Gegründet wurde DUST & BONES 2000 frei nach dem Motto: „Spaß haben, Bierchen trinken und Lärm machen“. Packende, schweißtreibende und energiegeladene Liveauftritte sind die DNA von DUST & BONES. Nach ungezählten Konzerten in Kneipen, Clubs, Hallen, Festivals und bei Rockertreffen (unter anderem mit den Nitrogods, Onkel Tom, The New Black, Totenmond, Breschdleng, uvm.), Dust & Bones stehen wieder in den Startlöchern, bereit zu explodieren! Alles steht zum Besten, die Würfel sind gefallen und die staubigen Knochen nehmen Kurs auf die nächste Dekade, because Rock’N‘ Roll will never die… Let´s GoGo