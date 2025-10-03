Dusty Dave & The Heart Attacks sind nicht mehr ganz neu auf der Bildfläche. Sie riechen nach Brisk Haarcreme, Echt Kölnisch Wasser und Gästezimmerseife.

Die Macher Lucky Steve, Dynamite White, Ray Black, Rockin' Bende und Dusty Dave sind bereits erfolgreich in verschiedenen Formationen unterwegs, etwa bei The Booze Bombs, Ray Black & The Flying Carpets, Devils & Söhne oder Fenders 55.

In dieser Formation machen sie dreckige Blues-Bopper auf den Spuren von John Lee Hooker, Sonny Terry und Little Walter, deren Spirit sie auf ihre ganz eigene, ungebändigte Art fortführen. Aber auch einige selbst geschriebene Stücke gehören zum Repertoire der Band.

Das Debut Album der Band ist 2017 auf dem Label Rhythm Bomb Records erschienen und trägt den bezeichnenden Titel „One Beer Left“.

Seid gespannt was die Jungs live zaubern, aber kurz gesagt kann man sagen: Raw, laut und natürlich tanzbar!