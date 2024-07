Siggi Schwarz and Friends

Der Heidenheimer Gitarrist Siggi Schwarz zählt zu den europäischen Spitzengitarristen. Er hat in seiner langen Karriere schon mit vielen Rock- Stars von Aerosmith, Bryan Adams, Albert Hammond, Scorpions, Foreigner, Toto, The Who, Whitesnake, Eric Burdon bis hin ZZ Top auf der Bühne oder im Studio zusammen gearbeitet.

Schwarz der zu seinem 50. Bühnenjubiläum 2023, seine Autobiographie „Rock’n’Roll Road“ und eine „Best of“ 3er CD Box mit dem Titel „50 Years Of Rock’n’Roll“ veröffentlicht hat, kommt mit seiner internationalen Band am Samstag, 17.8.2024 ab 19.30 Uhr auf die Bühne in den Remspark. Er wird dabei die großen Rock-Klassiker und Evergreens der Rockgeschichte im Gepäck haben.