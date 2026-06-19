DWARVES (USA)

WARVES | Die legendären Garage-Punk-Rock-Stilikonen sind „Still the best Band ever“

Endlich wieder in Stuttgart: Die mehr als legendäre Truppe um Sänger Blag Dahlia, bei der heutzutage auch KYUSS-Gründungsmitglied Nick Oliveri mitmischt, formerly of QUEENS OF THE STONE AGE-Fame. Und sie sind „Still the best Band ever“ – so haben sie es schließlich selbst einmal festgestellt und einen ihrer Songs so genannt.

Als eine der wichtigsten Garage-Punk-Bands der frühen 1990er Jahre veröffentlichte Sub Pop Records ihr rasantes Scum-Punk-Meisterwerk „Blood Guts & Pussy“, doch wurden sie vom Label „gedroppt“, nachdem sich herausstellte, dass sie den Tod ihres Gitarristen HeWhoCannotBeNamed fingiert hatten. Für Provokationen waren sie sich nie zu schade, schaffen es aber stets Kompromisslosigkeit (unter anderem in Bezug auf explizite Texte) mit unglaublichen Ohrwurmmelodien zu verbinden. Musikalische Grenzen werden dabei inzwischen nicht mehr akzeptiert, zelebriert wird vielmehr eine Mischung aus Punk Rock, Hardcore, Surf, Death Metal, Noise, Industrial und sogar Hip Hop, kombiniert mit teils zuckersüßen Popmelodien und grandiosen Hooklines. Und zuverlässig werden sehr coole, extrem tighte und verdammt intensive Live-Shows abgeliefert!