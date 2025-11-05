Geboren aus dem Chaos, schöpfen DYMYTRY PARADOX ihre Kraft aus Konflikten, Druck und dem Gewicht einer zerbrochenen Welt – und verwandeln Dunkelheit in Trotz und Lärm in Bedeutung. DYMYTRY PARADOX wurde als internationale Identität des Metal-Kraftwerks DYMYTRY gegründet und stehen für sich selbst mit einem völlig anderen Sound, einer anderen Vision und einer anderen Stimme. Keine Übersetzungen. Keine Repliken. Dies ist eine parallele Realität, geschmiedet auf Englisch, entwickelt für globale Wirkung, und angeführt von AL Paradox, dem Gesicht und der Stimme dieser Formation.