Seit ihrer Gründung im Jahr 2010 entwickelte sich The Dynamite Daze zu einer der herausragenden Blues-Rock-Gruppen Deutschlands und veröffentlichte vier CD-Alben.

Indem sie die Musik nicht als Kunstmuseumsstück behandeln, gehören sie zu den kreativsten Vertretern Ihres Genres. Sie Touren durch Deutschland und die Nachbarstaaten und erwirtschaften bei ausverkauften Clubterminen ein beträchtliches Publikum und einen ebenso beeindruckenden Ruf, den niemand mehr ignorieren kann. Das Quartett erhielt Nominierungen und Auszeichnungen bei zahlreichen Kunstpreisen und Challenges wie ua. beim „Preis der Deutschen Schallplattenkritik“, beim German Blues Award oder beim „European Media Art Festival Award“. Die treibende Kraft hinter der unaufhaltsamen Offensive von The Dynamite Daze ist Diddy Metzger, ein Frontmann mit einem geradezu unhöflichen Maß an Charisma und dem nötigen Talent, stirbt zu untermauern. Sein unkonventioneller Stil und der leidenschaftliche Gesang sind ansteckend und sofort erkennbar. Diddy spielte noch mit den Blueslegenden Louisiana Red und Aron Burton und tourte mit Angela Brown , Jim Kahr etc. Diddy umgibt sich mit den heißesten Talenten der deutschen Blues-Rock-Szene. Bassist Martin Hofpower tourte in den 2020er Jahren mit Udo Lindenberg, Gitarrist Hannes Bauer (Orchester Gnadenlos) und seit den 1980ern mit Dr. Mablues & The Detail Horns. Schlagzeuger Rolf Schaude arbeitet seit 1977 als Profimusiker. Er tourte über viele Jahre durch „Amiclubs“ und spielte später auch als Bassist, Gitarrist und Sänger in unzähligen Bands aller Stilrichtungen wie „Guru Guru“, „Zauberfinger“, „The Big Roll Band“, „Bernie’s Autobahnband“ usw. Es folgen Tourneen, Plattenaufnahmen und Auftritte in Funk und Fernsehen. Martin Czemmel studierte Gitarre am GIT in Los Angeles und war Gitarrist bei Maisha Grant oder Luther Allison. Kurz, The Dynamite Daze ist ein Schmelztiegel an Talent und Einflüssen. Das Ergebnis ist Post Rock der Marke Dynamite Daze, psychedelisch, energetisch, und unwiderstehlich.