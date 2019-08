DZ Deathrays (Australien)

Im August 2018 waren sie zum letzten Mal in Deutschland, jetzt kündigt das australische Dance-Punk-Trio DZ DEATHRAYS eine weitere Tour hierzulande an. Shane Parsons (v, g), Simon Ridley (dr, bv) und Gitarrist Lachlan Ewbank werden dabei ihr noch unbetiteltes viertes Album, das im Frühsommer erscheinen soll, promoten. DZ DEATHRAYS treten am 24. September 2019 in Stuttgart im Goldmarks auf.