Freitag, 17.05.2024 Kneipp - Tour

Dauer: 6 Stunden

Fahrstrecke: ca. 50 km

Fahrt durch das liebliche Taubertal an die verschiedenen Kneipp Orte

Kneippanlagen in Unterbalbach – Unterschüpf – Gissigheim – Tauberbischofsheim. Fahrt an der Umpfer,durchs Schüpfbachtal - Brehmbachtal – an der Tauber zurück nach Lauda. Bitte Handtuch mitnehmen.

Abfahrt um 10:00 Uhr am Rathaus in Lauda.