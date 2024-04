Freitag, 24.05.2024 Lauda-Weikersheim

Dauer: 6 Stunden

Fahrstrecke: ca. 60 km

Fahrradtour nach Weikersheim über Bad Mergentheim und Markelsheim, Schlosspark, Kurpark und Stadtrundgang in Bad Mergentheim, Barockschloss und Tauber Philharmonie in Weikersheim, Möglichkeit zum Nachmittagskaffee in Weikersheim, Rückfahrt über Burg Neuhaus nach Lauda.

Abfahrt um 10:00 Uhr am Rathaus in Lauda.