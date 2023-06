e-Life | Internet?! Wie geht das? Einführung für Einsteiger:innen

An drei Tagen im Juli geben Sigrid Korte und Gabriele Muntwiler Starthilfe für alle, die sich noch nicht sicher sind, ob sie wirklich mit mobilen Endgeräten wie Tablets oder Smartphones loslegen wollen. In „Internet?! Wie geht das?“ führen sie in das Medium Internet ein (4. Juli), beleuchten den Zugang dazu und die einhergehenden Kosten und Risiken (6. Juli) und packen gemeinsam mit den Teilnehmer:innen gemeinsam an (11. Juli).

Es ist sinnvoll, alle drei Tage zu besuchen. Private Geräte müssen nicht mitgebracht werden, die Referentinnen bringen eine Auswahl an mobilen Geräten zum Herumwerkeln mit.

In der Veranstaltungsreihe e-Life dreht sich alles um die Neuigkeiten und Herausforderungen, die die Digitalisierung mit sich bringt. unser Alltag wird immer digitaler, die Geräte und Apps zahlreicher. Der Umgang damit wird als gegeben angenommen, wenn neue, digitale Lösungen für alte, analoge Probleme auf den Markt geworfen werden. Aber ist der Umgang damit wirklich so selbstverständlich? Wie findet man jetzt noch den Weg in die digitale und technologische Medien- und Dienstleistungswelt, wenn man bisher noch vorsichtig war?

Alle Veranstaltungen sind kostenlos. Um Anmeldung wird wegen des begrenzten Platzangebots gebeten: 0711 3512-2337 oder stadtbuecherei@esslingen.de

Preis

kostenlos

Hinweis

Anmeldung unter 0711 3512 2337 oder stadtbuecherei@esslingen.de

Website der Stadtbücherei