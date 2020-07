E-Mobilität

Sind Sie schon mal elektrisch durchs Ländle gefahren? Nicht nur wegen der erhöhten staatlichen Förderung, auch aus Gründen des Klimaschutzes denken viele Autofahrer*innen über die Nutzung eines E-Autos nach. Der Verein Elektromobilität Heilbronn-Franken bietet Ihnen in Kooperation mit seinen Mitgliedsunternehmen die Möglichkeit, sich über E-Fahrzeuge ausführlich zu informieren und einige von ihnen selbst zu testen. Im Einführungsvortrag geht es u. a. um diese Fragen: Wie ist ein E-Auto aufgebaut? Wo kommen die Rohstoffe dafür her? Welche Stromarten und Ladetechniken kommen zum Einsatz? Wie schneiden E-Autos im Effizienzvergleich ab? Wie sieht die aktuelle Preissituation aus? Welche Zuschüsse gibt es? Welche Lademöglichkeiten sind am Wohnort machbar? Wie funktioniert die Anmeldung eines Ladepunktes? Anschließend stehen verschiedene Modelle für Probefahrten zur Verfügung.