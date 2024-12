Seit vielen Jahren verwandelt sich unser Museum beim Science Fiction Treffen in eine bunte Welt rund um die verschiedensten Fandoms.

Die Veranstaltung ist so vielseitig wie die Besucher selbst. Durch die große Beliebtheit des Treffens entstand nun die Idee für eine Retrobörse zu den Themen Comics, Filme und Toys. Die Veranstaltung findet nun zum zweiten Mal am 25. und 26. Januar 2025 in der Raumfahrthalle des Museums statt und ist im Eintrittspreis inbegriffen.

Retro-Filme und -Serien, besonders aus den 70er, 80er und 90er Jahren, stehen bei den Fans hoch im Kurs und erleben seit einiger Zeit einen regelrechten Boom. Die Helden der eigenen Kindheit spielen dabei eine große Rolle und nicht selten entstehen daraus Hobbies wie Modellbau, Cosplay oder die Leidenschaft, alles zu dem geliebten Thema zu sammeln. Die Nachfrage nach Events mit Bezug zu den begehrten Themen nimmt daher immer weiter zu und Europas größte Raumfahrtausstellung in Speyer bietet die perfekte Kulisse dafür. Bei der Retrobörse werden Fanartikel zu unterschiedlichen Fandoms aus den Jahren 1950 bis 2005 angeboten. Es kann nach Herzenslust gestöbert und sich zum „Nerd-Austausch“ in lockerer Atmosphäre getroffen werden. Erstmals kommen auch Fans von Retro-Games in unserer neuen Gaming-Area voll auf ihre Kosten. Hier warten bespielbare Flipper- und Arcadegeräte sowie klassische Videospiele darauf, entdeckt zu werden. Gemeinsam können wir in die Welt der Gamingkultur eintauchen und in nostalgischen Erinnerungen schwelgen.

Mit der Retrobörse planen wir einen Markt von Fans für Fans. Wir bieten damit eine Plattform für Sammler und Gleichgesinnte, um sich in einer doch eher ruhigen Zeit mit Freunden und Interessierten zu treffen. Neben den Händlerständen zeigen Mitglieder des Fördervereins der Technik Museen Sinsheim Speyer ihre Modelle und es sind Auktionen sowie Vorträge geplant. Cosplayer sind bei der Retrobörse herzlich willkommen und erhalten an der Tageskasse im Kostüm eine Eintrittsermäßigung.