Während es bei den zahlreichen Fahrzeugtreffen im Technik Museum Sinsheim sonst eher geräuschvoll zugeht, sind beim E-Mobilitätstag die leisen Töne angesagt. Fast unhörbar und abgasfrei trifft sich einmal im Jahr die Elite der Elektro- und Hybridfahrzeuge sowie mit Autogas oder Wasserstoff betriebene Wagen in Sinsheim. Nachdem die beliebte Veranstaltung in der Vergangenheit unter dem Namen "Fahrzeugtreffen Alternative Antriebsformen" bekannt war, geht es nun am Sonntag, 19. Mai 2019 mit dem neuen Namen E-Mobilitätstag in die Zukunft. Der neue E-Mobilitätstag wird gemeinsam mit der Bürgerenergiegenossenschaft Adersbach-Sinsheim-Kraichgau e.G. veranstaltet. Erneuerbare Energien und die Zukunft des Automobils im Elektrobereich stehen an diesem Tag im Vordergrund.

Die Suche nach Alternativen zum Benzin- oder Dieselmotor ist nicht neu. Schon um 1900 baute man elektrisch angetriebene Automobile, die sich aber aufgrund der schweren Batterien und der geringen Reichweite nicht durchsetzen konnten. Der technische Fortschritt hat hier aber insbesondere in den letzten Jahren wesentliche Neuerungen gebracht und die Nachfrage nach neuen Möglichkeiten in der Industrie und im Alltag steigt unaufhörlich.

Wer sich einmal selbst aus erster Hand über den Stand alternativer Antriebstechniken im Automobilbau informieren möchte, der sollte auch zum Treffen 2019 in das Technik Museum Sinsheim kommen. Die Besitzer der Fahrzeuge führen die Automobile vor und geben interessierten Besuchern Einblick in die Technik und Leistungsmerkmale ihrer sparsamen Fortbewegungsmittel. Abgerundet wird die Veranstaltung durch zahlreiche Aussteller bzw. Händler, ein Aktivprogramm, Vorträge und gastronomische Highlights auf dem Gelände.