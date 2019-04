Ein Novum von Eis am Stiel ist der extrem eng gesetzte Zeitrahmen der Titelauswahl.

Ziel der Band ist es Feeling und Groove der Rock`n Roll Bewegung in Amerika zu vermitteln. Mit all den musikalischen Einflüssen des Blues, Rhythm and Blues, Soul, Jazz und Dixieland entstand mit dem Rock`n Roll auch eine neue Lebenseinstellung, eine neue Lebensweise.

Junge Menschen genossen ihre bis dahin ungeahnte Freiheit und Ausgelassenheit und zeigten dies unter anderem in ihren Tänzen, ihrer Kleidung und ihrem Verhalten.

Der Rock`n Roll brachte eine ganze Generation in Wandlung – mal hektisch, stampfend aufgeregt , mal verschmust und sinnlich.Dieses Miteinander der Gefühle spiegelt sich im Repertoire von Eis am Stiel.

Hits der Größen aus den goldenen Zeiten des Rock`n Roll reihen sich wie Perlen an einer Kette: Elvis, The Cordettes, Wanda Jackson, Paul Anka, Little Richard, Ray Charles, Isle Brothers, Gene Chandler um nur einige zu nennen.