Encore (F)

ENCORE erkunden einen einzigartigen Style, welcher spielerisch einprägsame catchy Melodien mit der Energie elektronischer Club Music verbindet. Rücken an Rücken und mit der völligen Hingabe zur Improvisation und dichten Soundflächen, besitzt das Duo eine ergreifende Bühnenpresenz. Maria (Keyboards) und Clément (Drums) trafen sich 2015 in Strasbourg und seit dem spielten sie bereits unzählig viele Konzerte in Frankreich und darüber hinaus.