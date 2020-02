Elek-Tro-Goa - Mini Club Festival w/3Floors

Von wegen; Morgenstund hat Gold im Mund. Ein kurzer und ein Bier kommt doch ganz klar viel besser für die Zähne und die Laune, und - damit das drum herum auch stimmt, fahren wir heute mächtig was auf. Jede Menge cooler DJ´s, Tech-House vs. Goa, special Deko, 3Floors, fresh Fruits, Neon Painting und natürlich Top-Gast; Alexander Aurel stehen auf dem Fahrplan der Nacht. Neben dem DJing verbringt Herr Aurel gerade viel Zeit im Studio, um neue Tracks zu produzieren und sie auf Labels wie 8Bit, Heinz Music, Lapsus Music, Leena Music & Terminal M zu veröffentlichen. Erst neulich hat Alex mit seinem killer Track "Down the Rabbit Hole", auf dem dicken Label Moon Harbour, so richtig krass nachgelegt! Nachlegen werden; Aman, Contest Winner David Bär & die Goa Jungs und Mädels auf der Terrasse sowieso; 2 Outdoor-Floors und jede Menge Goa-Feeling bringt Dich dort nämlich im Prodigy-Style "to another Dimension". Komm früh, bleib lang und gerne auch im Neon-Look, oder - wie auch immer Du magst! Feel free....Namaste.