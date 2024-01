Partystimmung rund um große und kleine Orgeln gibt es bei der Drehorgelserenade am 24. Februar 2024 im Technik Museum Speyer.

Umgeben von einem Space-Shuttle, Oldtimern und Flugzeugen bietet die Raumfahrthalle des Museums einen einzigartigen Rahmen für diese Veranstaltung. Nach dem tollen Erfolg der Drehorgelserenade 2023 geht es 2024 in die nächste Runde. Die Besucher können sich erneut auf ein buntes Programm freuen, dass die mechanischen Musikinstrumente in den Vordergrund stellt, umgeben von den tollen Exponaten in der Raumfahrthalle. Denn gerade der Kontrast, von nostalgischer und futuristischer Technik, verleiht diesem Konzert sein einzigartiges Flair. Von der kleinen Drehorgel bis hin zur Kirmesorgel werden an diesem Abend die verschiedensten Instrumente zu hören sein. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Das offizielle Programm ist bis etwa 21:30 Uhr angedacht. Im Anschluss können die Besucher den Abend in der Raumfahrthalle ausklingen lassen.

Unterstützung bei der Gestaltung des Programms gibt es von Mitgliedern, Mitarbeitern und Freunden der Museen. „Wir freuen uns sehr darauf, mit vielen Gleichgesinnten aus ganz Deutschland und sogar darüber hinaus, eine richtige Drehorgel-Party zu feiern.“, schwärmt Museumspräsident Hermann Layher. Für das leibliche Wohl sorgt das hauseigene Gastronomie-Team mit leckeren Gerichten und Weinen aus der Region.