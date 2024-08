Sicherheitstraining MotoGymkhana

Am Samstag, 28. September 2024, und in Kooperation mit dem dem MotoGymkhana Deutschland e.V., wird bei uns auf dem Gelände bereits zum fünften Mal ein ganz besonderes Sicherheitstraining stattfinden: MotoGymkhana.

Interessierte haben von 9:30 bis 18 Uhr die Möglichkeit, diese sportliche Variante des Motorradslalom auszuprobieren. Die Teilnahme mit der eigenen Maschine am MotoGymkhana ist kostenfrei. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Diese hochenergetische und extrem dynamische Motorradsportart hat ihren Ursprung in den 70er Jahren in Japan. Im Wesentlichen geht es darum, einen Parcours aus farbigen Pylonen so schnell wie möglich zu durchfahren und dabei die Möglichkeiten des Motorrads bis zu den physikalischen Grenzen auszureizen. Bei „um Pylonen herumfahren“, denken die meisten Motorradfahrer spontan an Fahrschule, Sicherheitstraining und langweilige Trockenübungen für das „richtige“ Fahren. MotoGymkhana fordert neben Konzentration Dynamik und ein hohes Maß an Kontrolle über die eigene Maschine - genau das Richtige für Fahrer, die ihre Fahrtechnik und Motorradbeherrschung effektiv und mit Spaß verbessern wollen.