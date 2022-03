Easter Bottle Night x Bingo Special

Sich vom Tanzverbot die Laune versauen lassen? Nicht mit UNS! Im Gegenteil, es gibt allen Grund sich zu freuen, denn das Wochenende kann aufgrund des anstehenden Feiertags schon am Donnerstag eingeläutet werden.

Natürlich lässt sich das PURE x COCOLORES da nicht lumpen und hat für seine Gäste eine „EASTER BOTTLE NIGHT“ parat, die sich gewaschen hat. Bis Mitternacht gehen nämlich alle 0,7l Flaschenbestellungen gleich zweifach über die Theke – „pay one, get one for free“ sozusagen!

Und es kommt noch besser:

Die Gäste dürfen an diesem Abend nämlich zocken, was das Zeug hält – it`s Bingo Time mit tollen Preisen von Spirituosenflaschen über stylishe Fashion-Teile von RUNES CLOTHING bis hin zu VIP-Area-Paketen und Sachpreisen! Um das Angebot optimal zu nutzen, ist frühes Erscheinen der Schlüssel zum Erfolg. Außerdem freut sich – wie immer im beliebten Club in der Friedrichstraße 13 – auch der Geldbeutel: Von 21 bis 23 Uhr ist der Eintritt für alle Gäste kostenlos!

Und dank des bevorstehenden Feiertages kann man sich die Drinks so richtig schmecken lassen, denn der Wecker bleibt am nächsten Tag erst einmal aus