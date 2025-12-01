EA80 + Gym Tonic + DJ Fabian Zeh

EA80 zählt zu den bedeutendsten und einflussreichsten Undergroundbands Deutschlands.

Seit Anfang der 1980er Jahre prägen EA80 mit ihrem unverwechselbaren Sound zwischen Punk, New Wave und melancholischer Experimentierfreude. Ihre Texte sind poetisch, düster und introspektiv und haben für Generationen eine Szene geprägt. EA80 stehen für absolute Eigenständigkeit: keine Social-Media-Präsenz, keine überflüssige Selbstdarstellung

Gym Tonic sind eine Berliner Band, die energiegeladenen Synth-Punk mit Elementen aus New Wave und Post-Punk verbindet.

Die 2016 gegründete Band spielten schon mit Bands wie King Khan und The Spits auf und waren auf Festivals gemeinsam mit Bands wie Spiritualized, den Oblivians und Kid Congo zu sehen.

Ihre Stücke thematisieren die Absurditäten und Leichtigkeiten des Alltags, oft mit schwarzem Humor und ironischer Distanz.

Nach der Veranstaltung freuen wir uns auf Fabian Zeh an den Plattenspielern in der Bar.