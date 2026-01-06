Der abenteuerliche Flug einer Wühlmaus um die Welt von Torben Kuhlmann · Uraufführung · 6+.

„Und so beschloss sie, sich wohlüberlegt in ein Abenteuer zu stürzen.“

Hoch hinaus, über die Wolken und den Ozean, durch Wind und Wetter – Amelia Earhart war die erste Frau, die nonstop den Atlantik überquerte. Sie brach zahlreiche weitere Rekorde und ist bis heute die vielleicht berühmteste Pilotin der Welt. Auch, weil sie während ihrer Weltumrundung spurlos verschwand und bis heute niemand weiß, was geschehen ist. Auf der Suche nach der Wahrheit treffen wir auf unglaubliches, unwahrscheinliches, bisher unbekanntes Terrain – und auf eine Maus! Die vielleicht mutigste Wühlmaus aller Zeiten: Eine, die sich traut, aufzubrechen, um der Welt zu begegnen. Eine, die hoch hinaus will und sich nicht wieder runterkriegen lässt!

„Earhart“ adaptiert den fünften Band von Torben Kuhlmanns beliebten Mäusebüchern als Rechercheabenteuer auf den Spuren der Wahrheit über die berühmte Luftfahrtpionierin. Eine Geschichte über den Mut, Fragen zu stellen, Erfindungsreichtum und neue Perspektiven.