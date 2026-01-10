EARSCRATCHER (USA/A) – Jazz

Die Musik von Earscratcher besticht durch eine kraftvolle Eleganz: Sperrig und feinsinnig zugleich, vereint sie experimentelle Klangwelten mit improvisatorischer Freiheit.

Wild pulsierende Rhythmen treffen auf zerklüftete Melodien, die sich immer wieder zu überraschender Harmonie verdichten. Wie eine akustische Expedition lotet Earscratcher die Grenzen zwischen Jazz, Noise und Avantgarde aus und kreiert ein musikalisches Erlebnis, das zugleich herausfordert und begeistert.

Dave Rempis – Saxophone

Elisabeth Harnik – Klavier

Fred Lonberg-Holm – Cello / Elektronik

Tim Daisy – Schlagzeug / Perkussion