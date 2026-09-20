Wir laden ein zu einer musikalischen Begegnung zwischen Ost und West, zwischen klassischer Musik, indischen Rhythmen und zeitgenössischer Improvisation.

Unter dem Titel „East meets West“ gastierten drei Musiker, die mit ihren Klängen und Improvisationen die Zuhörer in fremde Klangwelten entführten: der indische Tabla-Meister Suman Sarkar, der deutsche Pianist und Komponist Helmut Weber und die virtuose Flötistin Johanna Weber. Sarkar, der als freier Musiker und Tabla-Lehrer in Kalkutta lebt, ist seit den 1990er Jahren in der internationalen Musikszene aktiv. Seit rund 30 Jahren musiziert er regelmäßig mit Weber, der lange Jahre als Schulmusiker am Max-Born-Gymnasium in Backnang unterrichtet hat und erste musikalische Erfahrungen in der Kirchheimer Musikszene sammelte.

„East meets West“ – dieser Titel spiegelte sich nicht nur in den Musikstücken wider, sondern auch in der musikalischen Herangehensweise der Künstler. Das Klavier findet dabei auf sanfte, als auch energische Weise Harmonie und Dialog mit den indischen Rhythmen des Tabla, ergänzt durch die Flöte von Johanna Weber.