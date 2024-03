Kommt am Ostersonntag ab 8:30 Uhr bei einem reichhaltigen Buffet in den Genuss einer GeschmacksEGGsplosion und startet mit Euren Liebsten in den Tag.

Unser Buffet lässt keine Wünsche offen – von frischem Brot und Brötchen über Wurst- und Käsespezialitäten bis hin zu Eierspeisen, Würstchen, Bacon und Marmeladen. Ein breites Angebot für alle – auch für Veganer und Flexitarier.