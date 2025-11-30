Easy like Sunday morning...

Diese Band verbindet die Liebe zu Jazz und Pop mit einer gewissen Leichtigkeit. Passend zu Tag und Tageszeit spielen wir bekannte und weniger bekannte Jazz- und Poptitel, auch Balladen, bei denen der Blick auf den Text durchaus lohnt - dies in der Besetzung Helmut Rumpf-Hufnagel (piano, voc), Michael Ruland (piano, voc) Joachim Kunz (Sax) und Didi Eckmaier (Bass). Diese Jazz-Veranstaltung finden in der Kneipe mit Bewirtung statt.