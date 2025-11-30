Easy like Sunday Morning

Jazz-Matinee

Glasperlenspiel Asperg Kelterstraße 5, 71679 Asperg

Easy like Sunday morning...

Diese Band verbindet die Liebe zu Jazz und Pop mit einer gewissen Leichtigkeit. Passend zu Tag und Tageszeit spielen wir bekannte und weniger bekannte Jazz- und Poptitel, auch Balladen, bei denen der Blick auf den Text durchaus lohnt - dies in der Besetzung Helmut Rumpf-Hufnagel (piano, voc), Michael Ruland (piano, voc) Joachim Kunz (Sax) und Didi Eckmaier (Bass). Diese Jazz-Veranstaltung finden in der Kneipe mit Bewirtung statt.

Info

Glasperlenspiel Asperg Kelterstraße 5, 71679 Asperg
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - Easy like Sunday Morning - 2025-11-30 11:00:00 Google Yahoo Kalender - Easy like Sunday Morning - 2025-11-30 11:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Easy like Sunday Morning - 2025-11-30 11:00:00 Outlook iCalendar - Easy like Sunday Morning - 2025-11-30 11:00:00 ical

Tags