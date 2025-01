Easy Sunday Jahresfest 2025

Der Easy Sunday richtet immer um den Jahreswechsel herum ein interkulturelles Fest aus.

Neben Tanz- und Musikgruppen wird es im Anschluss eine Aftershow Party geben. Für Kinder wird es ein extra Programmpunkt geben und außerdem eine Kinderspielecke. Der Abend wird moderiert von Abdou Sarr, Halyna Burt und Amilawrence Borrusch. Es erwartet Sie eine bunte Mischung aus verschiedenen Künstler:innen aus verschiedenen Genres.

Dembadou Catering sorgt für das leibliche Wohl!

Das Format "Easy Sunday" ist eine seit Jahren etablierte interkulturelle Jamsession mit Kinderprogramm und anschließender Disco. Initiator des "Easy Sunday" ist Abdou Sarr aus Reutlingen. Beim "Easy Sunday" geht es darum, Menschen einen konusmzwangfreien und lockeren Rahmen zu bieten und auch Eltern die Möglichkeit zu geben, Musik zu hören oder zu machen, sich zu treffen und die Kinder auch mal "abzugeben". Aus diesem Format hat sich nun - bereits zum achten Mal- das Jahresfest Easy Sunday entwickelt. Das Festprogramm ist genauso bunt wie seine Besucher:innen.

Wir suchen weiterhin Musikinstrumente (gerne gebraucht, aber bitte noch voll funktionsfähig) als Leihgaben für die geflüchteten Musiker:innen beim Easy Sunday.

Das Kinderprogramm mit Schminken mit Libera startet um 16:30 Uhr.

Dieses Mal mit...

...Clown Clip - Der Clown als Figur, der dem Publikum den Spiegel vorhält, der scheitert, der wieder aufsteht und der frech über Grenzen hinweg geht, der Menschen zum Lachen bringt - das hat Dieter von Au schon immer begeistert. Anfang der 1990er Jahren gab es in der Gegend um Reutlingen kaum Clowns und das ermöglichte eine relativ große Nachfrage. Mit Auftritten in Jugendhäuser, Schulen, bei Stadtfesten und Weihnachtsmärkten kam nach und nach die Erfahrungen und Clown Clip wurde eine selbstständige Figur: Nicht Clown spielen, sondern Clown sein und in der Rolle voll aufgehen.

...den Tänzer:innen der Schule Tanzdesign mit ihren Aufführungen „A Night like this“ und „Contemporary Brotsjor“.

...die GROOVE FACTORY und zwar mit den Blazing Beatz und Ruby & The Racoons. Eine alteingesessene Band der Musikschule Reutlingen sind die Blazing Beatz, die sich dem Hardrock und Metal verschrieben haben und Metallica und Deep Purple covern. Wer es knackig-groovig und vorwiegend instrumental mag, der kommt bei Funktasy mit Jazzrock à la Snarky Puppy auf seine Kosten.

Ruby & The Racoons ist eine „Ü30-Band“, die mit U2, Queen und Gary Moore den Rock der 80er und 90er covern.

...Der Sängerin Daria Ivanytsjka aus der Ukraine, Mitglied des Vereins Ukrainisches Haus Reutlingen. Daria wird ukrainische Lieder aus ihrer Heimat darbieten. Die wohlklingende ukrainische Sprache und die traditionellen Rhythmen verschmelzen in Dariyas Darbietung zu einem angenehmen Vokalensemble, das man gerne hört und bei dem man aufstehen und tanzen möchte. Daria wird nicht nur sich selbst und ihren Verein präsentieren, sondern auch durch ihren Gesang vermitteln, wie ihre Heimat klingt.

...Und wie immer mit dabei ist die EASY SUNDAY JAMSESSION BAND: Die Easy Sunday Jamsession Band, bestehend aus Musikern der Region, kommen einmal im Monat beim regulären Easy Sunday zusammen und musizieren. Mal mit den dazu kommenden Gästemusiker*innen - mal unter sich. Es werden manchmal Cover Songs gespielt, aber die Band hat auch ihren ganz eigenen Stil geprägt und entwickelt.

...Den Abschluss bildet die Reggae-Band Saidon Train. Die Lokomotive ist unter Dampf. Es spalten sich die Meinungen darüber, wie weit sich Reggae dehnen und verbiegen lässt. Es ist noch nicht einmal klar, wo die Grenzen des Unmöglichen verlaufen. Saidon Train und ihre gleichnamige Band haben sich dieser „Ruta No Convencional“ angenommen und ungebremst eine wahre Karambolage inszeniert. In dieser finden sich die tiefen Wurzeln des traditionellen Reggae, kombiniert mit Saidons kräftiger und klarer Stimme, markanten Schlagzeugrhythmen und einem präzisen Gitarren-Beat. In unmittelbarer Nähe dieses Geschehens entfaltet sich der angenehme Druck eines manchmal provokanten und verspielten Bassspiels, das wiederholt einem filigranen, tanzbaren Zusammenspiel von Sologitarre und Klavier Raum lässt. Besonders beeindruckend wird es, wenn Trailerpark Lini sich in das Geschehen einmischt und mit ruhigem, klar artikuliertem Rap beginnt, Ordnung zu schaffen. Es ist angenehm neu, anders, frisch und auf jeden Fall tanzbar.

AFTERSHOW mit DJ LAIBAMBA & friends