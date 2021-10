× Erweitern eat-and-style.de/presse/ Messe eat & Style

Seid vom 18. – 21. November 2021 auf unserer Food-Messe in Stuttgart dabei und erlebt zahlreiche namhafte Aussteller und tolle, regionale Manufakturen.

Unsere Food-Messe ist dabei eingebettet in den aufregenden Stuttgarter MesseHerbst, der mit seinen thematisch vielschichtigen Verkaufsausstellungen eine echte Institution in Deutschland ist. Hier findet Ihr alle Informationen zu unserer Food-Messe in Stuttgart. Auch wenn unsere Food-Veranstaltungen tausende Besucher anlocken, so geht es doch familiär und ohne Allüren zu. Sterneköche und Größen der Branche könnt Ihr live und hautnah erleben, inmitten von vielen anderen begeisterten Foodies. Wir verstehen unsere Food-Events auch als ein großes Treffen der Szene – und jeder ist willkommen.