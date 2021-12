Eau Rouge // Yes I'm tired now *live*

EAU ROUGE und YES I’M VERY TIRED NOW haben jeder für sich schon unzählige Konzerte gespielt. Zum ersten Mal gehen sie nun gemeinsam auf Tour. Beide elektrisch geprägten Indie-Acts haben neue Singles im Gepäck und EAU ROUGE werden im Winter 2021 ihr neues Album präsentieren, welches dann zum ersten Mal live zu hören sein wird. Zwei außergewöhnliche, in sich stringente Bands, die sich auf der Bühne die Klinke in die Hand geben. 2022 kann kommen….

EAU ROUGE aktuelle Single „Vienna“, wurde direkt in einige Streaming Playlisten aufgenommen. Auch auf Radiosendern wie Ego FM und HoRradS sind sie bereits eine feste Größe.

YES I’M VERY TIRED NOW erreichten mit dem Song „Common World“ einen ersten Achtungserfolg in Deutschland, mit über 500.000 Spotify Plays sowie Airplays bei diversen Radiosendern. Mit dem Song „Shining Lights“ waren sie bei den Campus Charts über mehreren Wochen auf Platz 1 vertreten.