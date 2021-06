× Erweitern Eau Rouge

EAU ROUGE sind etwas, das im Jahr 2021 schwer zu finden ist: eine Band.

Nicht ein Projekt, kein Act und keine „Collabo“.

Vielleicht sind ihre Live-Shows deshalb so ein tief gehendes Erlebnis und ihr Sound so unwiderstehlich wie wahrhaftig.

Die letzten sechs Monate hat das Trio mit der Arbeit an ihrem neuen Longplayer verbracht. Und obwohl die Musik sie schon nach Schweden und das UK, nach Austin und L.A. verfrachtet hat, bevor sie beim französischen Indie-Label Riptide unterzeichnet haben, besteht die Band darauf die neuen Songs zuhause im eigenen Proberaum live aufzunehmen.

Erst nachdem das Grundgerüst steht ziehen sie weiter in die Riverside Studios in Berlin, um den Stücken den letzten Schliff zu verpassen.

Wie bei jeder echten Band ist ihr Sound mehr als die bloße Addition der einzelnen Elemente und schwer in Schubladen zu stecken. So etwa wie eine moderne Version von The Police, die sich von Tame Impala, den Arctic Monkeys und M83 hat inspirieren lassen.

Schon kurz nach ihrer Gründung wurden EAU ROUGE Songs von Größen wie Red Bull, Germany’s Next Topmodel und Netflix lizensiert.

Nach Support-Touren für Bands wie The Temper Trap und Kakkmaddafakka waren EAU ROUGE im Herbst 2019 auf ihrer eigenen erfolgreichen Headliner-Tour durch Deutschland unterwegs. Dieses Jahr kommt der zweite Langspieler.

