EBBES vom Stadtseniorenrat - Allmand und Tanzlinde

Entdecken Sie das „echte“ Leben vergangener Tage! Während im fürstlichen Hofgarten die Etikette herrschte, pulsierte direkt vor den Toren auf der Allmand der Alltag der Bürger.

Dieser geschichtsträchtige Ort war weit mehr als nur eine einfache Nutzfläche:

Arbeit & Alltag: Erfahren Sie, wie hier mühsam Wäsche gewaschen und auf den Wiesen gebleicht wurde, während Gänse und Ziegen in der Sonne hüteten.

Geselligkeit unter der Tanzlinde: Doch die Allmand war auch ein Ort der Lebensfreude. Unter der schattigen Tanzlinde traf man sich zum Feiern, Musizieren und Tanzen – ein Treffpunkt für Jung und Alt.

Thematischer Spaziergang: Wir nehmen Sie mit auf eine kleine Zeitreise zu diesen Wurzeln unserer Stadtgeschichte und erzählen Ihnen spannende Anekdoten über das bürgerliche Leben.

Gemütlicher Ausklang: Im Anschluss kehren wir gemeinsam im Haus an der Walkein, um den Nachmittag bei Kaffee und hausgemachtem Kuchen gemütlich ausklingen zu lassen.

Rikscha-Service: Wer den Weg lieber entspannt genießen möchte, kann für eine charmante Rundfahrt in unsere Rikscha steigen.