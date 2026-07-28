EBBES vom Stadtseniorenrat - Rund ums Hoftheater

Lassen Sie sich entführen in die prachtvolle Zeit der Residenz! Der Öhringer Hofgarten besticht nicht nur durch seine Weite, sondern vor allem durch seine architektonischen Schätze.

Das barocke Hoftheater, einst glanzvoller Schauplatz festlicher Bälle und höfischer Kultur, bildet zusammen mit der eleganten Orangerie und dem stattlichen, jahrhundertealten Baumbestand einen wahrhaft fürstlichen Abschluss der Parkanlage.

Das erwartet Sie:

Thematischer Spaziergang: Begleiten Sie uns auf eine kleine Entdeckungstour durch diesen historischen Teil des Gartens. Wir erzählen Ihnen spannende Anekdoten über die Feste von damals und die botanischen Besonderheiten von heute.

Gemütliche Einkehr: Im Anschluss lassen wir den Ausflug bei einer Tasse Kaffee und hausgemachtem Kuchen im „Haus an der Walk“ in geselliger Runde ausklingen.

Rikscha-Service: Für alle, die den Hofgarten lieber entspannt im Sitzen genießen möchten, steht unsere Rikscha für kleine, charmante Rundfahrten bereit.

Genießen Sie einen Nachmittag voller Geschichte und Gemeinschaft – ganz unkompliziert und ohne vorherige Anmeldung. Wir freuen uns auf Sie!