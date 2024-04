Eberbach. Die Stadt Eberbach bietet geführte Wanderungen mit Wanderführerin Dr. Susanna Büchner an. Angeboten werden unterschiedliche Streckenlängen zwischen 3,5 h und 6 h (10 bis 20 km).

Anmeldung und Informationen zur Zahlung erhalten Sie bei der Tourist-Information Eberbach Tel. 06271 – 87242 oder tourismus@eberbach.de, Tickets können auch online im Eber Ticket Shop www.eber-ticket-shop.de gebucht werden.

Dienstag, 14. Mai 2024 Tag des Wanderns: Höchster Baum und mittelalterliche Steinbrücke (ca. 11,5 km / 3,5 Stunden)

Wir wandern durch das Karlstal – vorbei am Gedenkstein „An Eberbachs Einwohner“ – bis zum „Höchsten Baum des Odenwalds“. Danach passieren wir am Itterberg das flächenhafte Naturdenkmal „Felsennest“ (ehemaliger Steinbruch). Später kommen wir zum Eberbacher Arboretum, in dem Baum- und Straucharten aus 17 geografischen Bereichen (z.B. Zentraleuropa) gepflanzt sind und wunderschöne Rastmöglichkeiten anbietet. Ausgeruht gehen wir zur „Steinernen Brücke“ an der Itter, der ältesten Steinbrücke Baden- Württembergs, mit Steinernem Flößer-Gedenkkreuz (1416). Abschließend wandern wir über den Ohrsberg – vorbei an Bärlauch-Arealen – zurück zum Bahnhof.

Treffpunkt: Bahnhof Eberbach 9:45 Uhr.