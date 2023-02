× Erweitern Andreas Held Bärlauchtage

Die Eberbacher Bärlauchtage am Neckar und im Odenwald vom 11.03.2023 bis 09.04.2023.

Wenn im März und April, pünktlich wie jedes Frühjahr, überall das markante Wildkraut aus dem Boden sprießt, ist es nicht verwunderlich, dass viele Restaurants und Gaststätten in Eberbach nicht nur einen Platz dafür in der Speisekarte reservieren, sondern dem Bärlauch sogar ein kulinarisches Programm widmen.

Bereits bei den Germanen und Kelten war der Bärlauch eine beliebte Gewürz- und Heilpflanze. Jahrzehntelang war diese überaus schmackhafte Pflanze unauffällig in der Gastronomie. Nun ist der Bärlauch wieder in den Küchen angekommen. Würzig und mit rundem Knoblauchgeschmack eignet sich dieses Gewächs zur Verfeinerung für allerhand Rezepte. Wenn Sie jetzt Lust auf Bärlauchduft haben, Neugier und Appetit mitbringen, besuchen Sie die Eberbacher Bärlauchtage. Genussreiche Bärlauchkreationen warten auch in diesem Jahr wieder auf Sie.

Außerdem erwartet Sie bei den diesjährigen Bärlauchtagen ein vielfältiges Angebot an Programmpunkten.

Und wer selbst Bärlauch sammeln möchte, hat bei einer geführten Wanderung in die Eberbacher Bärlauchbestände die Gelegenheit dazu.

Die Wanderungen finden statt am: Sonntag, 26. März 2023 um 10.00 Uhr Sonntag, 26. März 2023 um 13.30 Uhr Samstag 08. April 2023 um 10.00 Uhr Samstag, 08. April 2023 um 13.30 jeweils Treffpunkt am Parkplatz Grüner Baum in Eberbach. Die Teilnahme ist kostenfrei. Empfohlen werden wetterfeste Kleidung und Wanderschuhe. Anmeldung bei der Tourist-Info Eberbach.

Weitere Informationen und mehr findet man unter Stadt Eberbach: Eber-Ticket-Shop , www.eberbach.de sowie bei der Tourist-Information Eberbach Tel. 06271 -87 242.