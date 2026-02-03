Vier Musikerinnen - vier Klangfarben, die zu einem Sound voller Wärme, Kraft und Glanz verschmelzen.

Jazzabella blicken seit ihrer Gründung im Jahr 2016 auf abwechslungsreiche Jahre voller herzerwärmender, charmanter und emotional aufreibender Auftritte zurück. Von Café-Konzerten in intimer Atmosphäre über Engagements auf Veranstaltungen globaler Konzerne bis hin zur Ergänzung größerer Bands als Bläser-Section bedienen Jazzabella ein breites Spektrum an Formaten, Genres und Stilen. So unterschiedlich ihre Engagements dabei ausfallen – sie alle vereint der markante Band-Charakter: Jazzabella stehen für professionelle, niveauvolle Musikunterhaltung, für nahbare Frauenpower – mit einer Prise frechem Charme, immer mit einer besonderen Note…