Eberbacher Takt & Töne: Holiday Jazz

Wenn eine Jazzlegende auf drei herausragende Musiker aus der Region trifft, entsteht mehr als ein Konzert – es entsteht eine unvergessliche Begegnung.

Mit Rainer Pusch gastiert ein Saxophonist in Eberbach, der die deutsche Jazzszene seit Jahrzehnten mitprägt und mit seiner unverwechselbaren musikalischen Handschrift weit über die Landesgrenzen hinaus Anerkennung gefunden hat. Der Berklee-Absolvent stand mit internationalen Größen wie Art Farmer, Horace Parlan und Albert Mangelsdorff auf der Bühne und gilt als Pionier, der Jazz mit Einflüssen aus Indien und anderen Musikkulturen zu einer ganz eigenen Klangsprache verbindet.

An der Seite Rainer Puschs stehen an diesem Abend mit Philipp Köhler und Mario Fadani zwei profilierte Jazzmusiker, die nicht nur auf den Konzertbühnen der Region - und Fadani darüber hinaus als Gastgeber einer Konzertreihe im Jazzhaus Heidelberg - zu erleben sind, sondern auch als Lehrende seit vielen Jahren die musikalische Ausbildung an der Musikschule Eberbach prägen.

Komplettiert wird das Quartett vom vielfach ausgezeichneten jungen Pianisten und Musikschulabsolventen Hendrik Wohlers, der bereits zu den vielversprechenden Stimmen seiner Generation zählt.