The Wright Thing ist ein großartiges Projekt, das herausragende Sänger und Musiker aus der ganzen Welt vereint.

Mit einem großen Pool von Künstler/innen bestreitet die Band in verschiedenen Formationen ganzjährig deutschlandweit und international Konzerte jeder Art.

Gegründet vom britischen Keyboarder und Bandleader Jason Wright (Incognito, Freeez), ist die Band als konstante Sensation aus der deutschen Livemusikszene nicht mehr weg zu denken. Soul, Funk, Pop, Jazz und Rock’n Roll – The Wright Thing hat viele Gesichter, aber immer ist die Show geprägt von Spielfreude, spürbarer Musikalität und Entertainment auf höchstem Niveau.

Viele Mitglieder der Band spielen mit nationalen und internationalen Superstars zusammen wie z.B. The Buena Vista Social Club, Culture Beat, Captain Jack, Aura Dione, Amy Winehouse, Chakha Khan, Incognito, Terence Trent D’Arby, Gentleman, Lou Bega uva.

Bandleader und Keyboarder Jason Wright macht nicht nur Musik – Er lebt sie.

Geboren ist Jason in Cornwall, England. Der Wahl-Heidelberger ist aber inzwischen als Förderer und Entdecker von Talent seit mehr als 40 Jahren in der Musikszene aktiv. Zahlreiche Nachwuchstalente haben über Jasons Bühne ihren Platz in der Musikbranche gefunden und inspirierten unter anderem die Popakademie Mannheim.

Jason Wright hat sich in der Kulturszene des Rhein-Neckar-Kreises schon vor vielen Jahren einen Namen gemacht. Musikalische Größen wie Xavier Naidoo, The Buena Vista Social Club, Chaka Khan oder Gentleman gingen dabei über seine Bühne, die bis heute für ihr unvergleichbares Maß an Musikalität, Vielfalt und Professionalität bekannt sind.