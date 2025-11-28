Wenn die Weihnachtszeit bevorsteht beginnt die Zeit von Lebkuchen- und Glühweinduft.

Und natürlich auch der beliebten Weihnachtsmärkte. Auch in Eberbach findet am ersten Adventswochenende wieder der Eberbacher Weihnachtsmarkt auf dem Neuen Markt statt. Mit 20 Hütten wird der Neue Markt in ein kleines Weihnachtsdorf verwandelt, verspricht seinen Besuchern viel Abwechslung und lädt auch dazu ein, so manch handgefertigtes Weihnachtsgeschenk mit nach Hause zu nehmen.

Lassen Sie sich Zeit beim Schlendern über den Markt und genießen Sie das vielfältige kulinarische Angebot. Neben den Klassikern wie Bratwurst, Steak und Crepes, haben Sie die Auswahl aus Wild-Spezialitäten, Gulaschsuppe, Käsespätzle, Schupfnudeln und weiteren Angeboten. Weihnachtlichen Klänge in Verbindung mit dem Duft von Glühwein werden den Neuen Markt in vorweihnachtliche Stimmung versetzen.