Eberdinger Sommertheater – Was man von hier aus sehen kann

Das Eberdinger Sommertheater entführt Sie in ein Dorf in der Provinz – irgendwo im Westerwald…

Die alte Selma kann den Tod voraussehen. Immer wenn ihr im Traum ein Okapi erscheint, stirbt am nächsten Tag jemand im Dorf. Unklar ist allerdings, wen es treffen wird.

Was die skurrilen Bewohner in den folgenden Stunden fürchten, was sie blindlings wagen, gestehen oder verschwinden lassen – aber auch die Liebe und deren Vorzeichen, Freundschaft und Hoffnung – verkörpert das Eberdinger Sommertheater nach dem Bestseller-Roman von Mariana Leky.

Freuen Sie sich auf einen ansprechenden und tiefsinnigen Theaterabend im Naturtheater Grötzingen.