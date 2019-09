Eberle/Locher/Manzecchi

Von Oscar Peterson bis Keith Jarrett ist die klassische Piano-Trio Besetzung in der Historie des Jazz eine feste Größe. Freilich hat es bis heute in der Auffassung so manche Wandlung gegeben. So wurde beispielsweise bereits im Trio des Pianisten Bill Evans der Rolle von Bass und Schlagzeug eine größere Freiheit eingeräumt.

An diesem Abend wird das Trio-Konzept bestimmt nicht komplett neu erfunden. Vielmehr ist ein abwechslungsreiches Zusammenspiel über verschiedene Stile und Epochen hinweg zu erwarten.Am Klavier sitzt mit Frank Eberle einer der vielseitigsten Musiker aus dem Raum Stuttgart, der auch mit verschiedenen Projekten eigene Kompositionen auf die Bühne bringt. Er konzertierte schon mitGrößen wie Charly Antolini, Tony Lakatos, Charles Davis und Dejan Terciz.Joel Locher aus Stuttgart ist ein vielbeschäfigter und hochgeschätzter Kontrabassist, vor allem in der Gypsy Szene. Darüber hinaus spielt er mit Musikern wie Pee Wee Ellis, Biréli Lagrène, Scott Hamilton, Philip Catherine u.v.m.Patrick Manzecchi, in Paris geboren, wohnhaft in Konstanz, wurde das Schlagzeugspielen in die Wiege gelegt, und damit auch sein Weg zu einer festen Größe im deutschen Jazz und darüber hinaus. Stars wie Sheila Jordan, Richie Beirach, Paolo Fresu und Bobby Watson bringen ihm ihre Wertschätzung entgegen.