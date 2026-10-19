Christel Freitag und Rudolf Guckelsberger stellen allen Lesebegeisterten nach der Frankfurter Buchmesse neue Romane, Biografien und Sachbücher vor. Lebendig, unterhaltsam und kompetent präsentieren sie im Dialog ihre persönlichen Highlights. Sie bieten anregende Leseempfehlungen – und wenige Wochen vor Weihnachten vielleicht auch Inspirationen für das eine oder andere Geschenk. Alle Besucher/-innen können auch eine Liste der vorgestellten Bücher mitnehmen, so dass diese dann im Buchhandel gekauft werden können.
Ebersbacher Buchherbst 2026 - Literarische Neuerscheinungen präsentiert von Christel Freitag und Rudolf Guckelsberger
Laden von Bücher tun Gutes-family Bahnhofstraße 19, 73061 Ebersbach an der Fils
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Vorträge & Lesungen