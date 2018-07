Eberstädter Markt: Feiern in traubenhafter Umgebung

Das Fest rund um den Eber wird am Samstag um 17 Uhr mit Freibier, Freiwein und Kuchenproben durch Bürgermeister Stephan Franczak eröffnet. Am Samstagabend werden die »Montana`s« ab 19.30 Uhr den Gästen musikalisch einheizen. Am Sonntag gibt es um 10 Uhr einen Festgottesdienst, mit anschließendem Weißwurstfrühstück und Flohmarkt. Ab 14.30 Uhr wird die Glockengräberstaffel, eine Geschichte aus dem 30 jährigen Krieg nachgespielt. Zudem wird eine Frischlingsstaffel für die Eberstädter Grundschulkinder organisiert. Um 18 Uhr werden die »Wild Dancer« noch für eine Showeinlage auf der Bühne geboten sorgen. Am Montag startet um 8 Uhr der traditionelle Krämermarkt. Für den musikalischen Höhepunkt sorgen ab 19 Uhr die Band: »Los Guys«. An allen Tagen findet ein buntes Kinderprogramm statt. Darunte sind ein Kasperletheater, Kinderschminken, Kinderkarussell und ein Flohmarkt von Kindern für Kinder.