"Ebnisee für Alle"

Nicht mehr wegzudenken aus der schönsten Jahreszeit sind die inklusiven Veranstaltungen rund um den Ebnisee.

Organisiert und veranstaltet vom Ebnisee-Verein, in Kooperation mit dem Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald, finden dieses Jahr an zwei Terminen im Juni und August vielfältige Aktionen statt, die Menschen mit und ohne Einschränkungen durch Spiel und Spaß zusammenbringen. Kleine wie große Besucher sind eingeladen, See und Seeufer mit ganz neuen Augen zu entdecken.

Engagierte Wald-, Erlebnis- und Wildnis Pädagogen warten mit einer Reihe eindrucksvoller Angebote auf. Kleine Besucher werden zu richtigen Naturforschern, baden im Wald unter den Baumkronen oder lassen ihre selbstgebastelten Schiffchen in See stechen. Wer es etwas ruhiger mag, stattet den Ponys einen Besuch ab. Alle, die von Natur und Menschen inspiriert ihrer Kreativität und Experimentierfreudigkeit freien Lauf lassen möchten, bekommen dazu reichlich Gelegenheit. Aber auch wenn die Geschmäcker verschieden sind, für alle gilt: sich Zeit nehmen, neue Erfahrungen sammeln und vor allem Spaß haben, wenn das Gelände rund um den Ebnisee zum Probierfeld aller Sinne wird.