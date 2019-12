EBU and the Thing of Swing

× Erweitern Eberhard Budziat Bigband

Eberhard Budziat, Jazzposaunist und Komponist aus Korb im Remstal, erzählt mit seinen Musikerkollegen die Jazzgeschichte des letzten Jahrhunderts.

Thematisch nehmen sie das Publikum mit auf eine weite Reise von New Orleans über New York mit Abstechern nach Südamerika. Interpretiert werden lateinamerikanische Themen, Jazz- und Soulgrooves wechseln sich ab mit Rock und Blues. Zurück geht’s dann über den Balkan in unsere schwäbische Heimat, aus der feines Eigenes mit eingewanderten Einflüssen entstammt. Ohne Rast und Ruh komponiert Eberhard Budziat Neues und arrangiert Vertrautes bemerkenswert anders. Seine Arrangements und Kompositionen stehen für Entdeckerfreude und stilistische Offenheit. Improvisation ist das gemeinsame Vielfache der Musiker, die sich gegenseitig inspirieren und zur Freude des Publikums herausfordern. Budziat, der sich selbst humorvoll einen Kultur- und Schlagerposaunisten nennt, hat eine neue Leidenschaft: die Tuba, die bei diesem Konzert mit ihren tiefen wohlklingenden Basstönen unbedingt zum Einsatz kommen will.

Freuen Sie sich auf ein JAK-Neujahrskonzert mit vielen musikalischen Geschichten, humorvoll erzählt, und natürlich mit reichlich S(ch)wing.