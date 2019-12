× Erweitern Foto: Sudhaus Tingvall Trio

Ein Schwede, ein Kubaner und ein Deutscher - Martin Tingvall am Klavier, Omar Rodriguez Calvo am Bass und Jürgen Spiegel am Schlagzeug - das ist das international besetzte Tingvall Trio.

Die drei haben sich einen unverwechselbaren Sound zu eigen gemacht, ein Sound, der selbst Leuten gefällt, die keinen Jazz hören, weil sie damit nichts anfangen können.

Tingvall Trio sind einfach Freunde, die es lieben, Musik zusammen zu machen. Sie gaben schon in mehr als 30 Ländern Konzerte, erhielten etliche Auszeichnungen, darunter den deutschen ECHO Jazz als "Ensemble of the Year" und "Live Act of the Year" und Preise für jedes ihrer Studio-Alben. Inzwischen ist das Trio so populär geworden, wie es normalerweise nur Popbands sind.

Ihr Trio Album "cirklar" übertrifft dabei alle Erwartungen. Unmittelbar nach der Veröffentlichung 2017 ist es in den deutschen Popcharts (!) auf Platz 1 gelandet, nur ein halbes Jahr später waren bereits über 10.000 Exemplare verkauft - dafür gab es eine goldene Schallplatte. Damit war "cirklar" 2017 das meistverkaufte Instrumental-Jazz-Album in Deutschland. Dieses Album dreht geradezu durch... jetzt auch bei uns in Weinstadt!