CD Präsentation Lied-Gut.

Das Baumwollfeld in Alabama ist ebensowenig die Lebenswelt der drei Musiker von Euroblue wie die Baptisten-Kirche in Chicago – sondern eher Kehrwoche, Bosch und der evangelische Kirchenchor. Euroblue folgt mit Folk, Jazz und Spirit der europäischen Spur des Jazz. Andreas Spätgens (Piano), Bodo Ernst (Bass) und Andreas Pastorek mit seinem Arsenal an Perkussions-Instrumenten bringen aufs Neue europäische Tradition und Folklore mit afrikanischer Rhythmik, Blues und Swing.

Vorgestellt wird die neue, zweite CD von Euroblue, „LiedGut“, mit dem ganz eigenen Sound des Trios. „Die lässige Selbstverständlichkeit“, schreibt Moritz Hildt in den Liner Notes des Albums, „mit der die drei Musiker dabei in ihren Fundus greifen – christliche Kirchenlieder und Volkslieder aus ganz Europa, denen sie sich mit afrikanisch-kubanischer Rhythmik und der vorbehaltlosen Improvisationslust des Jazz annehmen –, ist launig, originell und, zum Glück, ganz und gar un-verschämt.“