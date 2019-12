Groovin' High Group

Die Jazz-Formation vereint internationale Spitzenmusiker zu einem energiegeladenen, eleganten und mitreißenden Ensemble.

Saxophonist Johannes Müller gilt als Shooting Star der Deutschen Jazzszene. Sein Fokus reicht weit über die Grenzen des Jazz-Idioms hinaus. Wenn August-Wilhelm Scheer zum Saxophon greift, hört man sofort eine große Spielfreude und Leidenschaft für die Musik. Stilistisch bewegt er sich zwischen Swing, Bebop und Rock Jazz. Bassist Gautier Laurent gilt als einer der führenden Bassisten im französischsprachigen Raum. In seinem Spiel vereint er gefühlvollen Ausdruck mit Expressivität zu einer besonderen Spielweise. Weltklasse-Pianist Pierre-Alain Goualch ist ein Feuerwerk an Ausdruck. Man kann ihn als einen der wegweisenden Pianisten Frankreichs bezeichnen. Remi Vignolo wechselte nach einer großen Karriere als Bassist vor einigen Jahren sein Instrument und widmet sich seitdem ausschließlich dem Schlagzeug. In Paris zählt sein Name momentan zu den Top-Adressen in Sachen Jazz-Drums.