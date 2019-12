Mahlukat erschaffen mit ihrer träumerischen Musik eine Welt voll wohliger Tiefe und Schwere, die durch die Leichtigkeit, mit der die jungen Künstler an ihre Performance herangehen, immer wieder aufgelöst und neu zusammengesetzt wird.

Auf ihrer musikalischen Suche haben die polnische Perkussionistin Kasia Kadlubowska und die türkische Geigerin Güldeste Mamaç unterschiedliche Teile des Erdballs bereist und sind unter anderem in Indien und Israel fündig geworden. Dank der Exportförderung Ba-Wü konnten sie sogar eine Tournee durch Israel machen. In Deutschland waren sie zu Gast beim Rudolstadt Festival, Horizonte Festival und Tamburi Mundi Festival in Freiburg.

Ausgehend von ihrer eigenen musikalischen Sozialisation lassen sie in ihrem Duo Mahlukat diesen reichen Erfahrungsschatz aufeinander treffen und schaffen dabei einen ganz eigenen Klang. Es entsteht eine farbenfrohe Melange aus türkischen Melodien, polnischen Volksliedern, arabischen Rhythmen und indischen Ragas, die voller Spielfreude und Emotion im intimen musikalischen Dialog erschaffen wird.