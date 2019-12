Stefan Koschitzki & Die Goodmänner

Stefan Koschitzki ist eines der erstaunlichsten und vielseitigsten Talente der jungen deutschen Jazzszene.

Der mit Preisen überhäufte Klarinettist und Saxofonist hat drei weitere begnadete Jazzmusiker um sich versammelt um Benny Goodman zu würdigen. Die vier Musiker haben in den letzten Jahren die Baden-Württembergische Jazzwelt geprägt und sind alle weit über die Landesgrenzen bekannt. Dabei sind sie eher dem zeitgenössischen Jazz zugeneigt. Es wird also spannend, wenn sich solche Hochkaräter dieser goldenen Ära des Swing annehmen. Sie haben sich eingehend mit dem musikalischen Material beschäftigt und eine spannende Auswahl an bekannten Stücken sowie einigen Raritäten zusammengestellt. Ergänzt wird das musikalische Programm durch Geschichten, Anekdoten und Zitate der Musikerlegenden des Benny Goodman Quartetts, die zum Schmunzeln, aber auch zum Nachdenken über diese so wegweisende Band anregen. Das Publikum erwartet vier wunderbare Goodmänner, die diese sagenhafte Erfolgsstory nachempfinden und in unsere heutige Zeit übertragen. Eine Besonderheit bei diesem Tribute-Projekt ist, dass die Band bei ihren Club-Konzerten ohne jegliche Verstärkung spielt. Dieses Wagnis geht heutzutage so gut wie keine Band mehr ein. Das Klangergebnis ist ein unverfälschter und klarer Sound, der das Publikum zunächst überrascht, aber unbewusst zum „mehr“ Hinhören auffordert und jedes Mal begeistert angenommen wir.