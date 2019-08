EBU & The Thing of Swing

Eberhard Budziat beleuchtet mit seinen Profijazzern die Jazzgeschichte des letzten Jahrhunderts. Thematisch wird weit gereist von New Orle-ans über New York mit Abstechern nach Südamerika und den Balkan bis hin in unsere schwäbische Region, aus der Feines Eigenes stammt.

Entdeckerfreude und stilistische Offenheit sind von zentraler Bedeutung.Heute mit im Gepäck: Die neue CD Marzipan!!Prof. Martin Schrack zur aktuellen CD:Wir hören spannende musikalische Geschichten, tolle, sehr individuelle Solis, sehr unterschiedliche Stimmungen, kurz: die CD enthält Musik, die begeistert, die nachdenklich macht, die einen neugierig macht und die zum nochmaligen Anhören auffordert. Was will man mehr?